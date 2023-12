Na estreia de Fábio Pereira como novo treinador, o Marítimo goleou o LANK Vilaverdense por 4-0, numa partida da 13.ª jornada da II Liga.



Os madeirenses abriram o marcador com um golaço de Platiny. Depois de um cruzamento da direita de Tomás Domingos, o avançado rematou de forma acrotábica para o fundo da baliza contrária. Um grande golo!

Logo a abrir a segunda metade, Lucas Silva fez o 2-0 com um desvio oportuno na área. Platiny bisou, de penálti, aos 59 minutos e Lucas Silva não quis ficar atrás do colega, assinando o segundo da conta pessoal aos 67 minutos.

Com esta vitória o Marítimo subiu ao quarto lugar e está a quatro do Nacional, equipa que está em lugar que dá acesso ao play-off de subida. Por sua vez, o LANK é último com sete pontos, a sete do Leixões, o primeiro emblema fora da zona de descida.



Nos outros jogos deste domingo, o Belenenses derrotou a Oliveirense por 1-0 graças a um golo de Sambu.

Classificação da II Liga