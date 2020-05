O futebolista português Miguel Granja, mais conhecido por Bura, é reforço do Desportivo de Chaves para a época 2020/2021, confirmou esta quinta-feira o clube flaviense.

Bura volta a um clube que já representou na época 2013/2014. Nos últimos dois anos, o jogador formado no FC Porto e no Leixões, esteve precisamente no clube de Matosinhos, já após passagens por Académico de Viseu, Penafiel, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Sp. Covilhã, Portimonense e Ribeirão.

É o segundo jogador ex-Leixões contratado pelo Desp. Chaves, depois de Luís Silva. Zé Tiago também é reforço e o guardião Ricardo Moura já renovou.