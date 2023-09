O empate entre o Godoy Cruz e o Belgrano (0-0) na última madrugada, em jogo da Taça da Liga da Argentina, ficou marcado por uma imagem impressionante de um bebé a ser resgatado das bancadas, entre arame farpado, na sequência de tumultos no exterior do estádio que provocaram pânico nas bancadas.

Os tumultos começaram no exterior do Estádio Malvinas, em Mendonza, quando um grupo de adeptos procurou entrar no estádio sem bilhetes. A polícia reagiu em força e procurou dispersar a multidão com recurso a gás lacrimogéneo, mas o vento fez com que a substância acabasse por afetar os adeptos que já estavam nas bancadas, entre os quais muitas crianças.

O jogo, que já estava a decorrer, foi interrompido pelo árbitro por duas ocasiões, com muitos adeptos a atropelarem-se nas bancadas para escapar aos efeitos do gás lacrimogéneo, com muitos pais a procurarem colocar as crianças a salvo. Foi nesse momento que um bebé foi salvo do meio da multidão e retirado, entre arame farpado, para uma zona mais tranquila do estádio.

Veja as impressionantes imagens: