Tom Jelte Slagter anunciou o final de carreira no ciclismo profissional e vai agora ser… vendedor de tratores.

Nas redes sociais, o ciclista de 31 anos diz que deixará a modalidade em 2021 e «após dez anos, chegou o tempo para um novo caminho, com muita ambição».

«E posso dizer qual é o meu futuro: assinei uma colaboração com a groenoord_bv, na minha amada província de Groningen.» Ora, e o que é a groenoord_bv? É nada mais, nada menos do que uma uma empresa que se dedica à venda de tratores agrícolas.

Uma mudança surpreendente, mas para a qual Slatger se mostra «muito ansioso» para a viver.

«Quero agradecer a todos os que me apoiaram e acompanharam durante a minha carreira no ciclismo», escreveu ainda o atleta que venceu, por exemplo, duas etapas do Paris-Nice, em 2014.