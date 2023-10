José Mourinho voltou a ser José Mourinho numa flash-interview em que o treinador da Roma, em vez de puxar pelos galões, depois da goleada aos suíços do Servette (4-0), na Liga Europa, optou por entregar todo o protagonismo a Francesco D'Alessio, jovem da formação do clube italiano que saltou do banco, aos 78 minutos, para se estrear pela equipa principal. «Uma bela história», como anunciou o treinador português antes de passar a palavra ao avançado de 18 anos.

«Antes de mais, deixem-me contar-vos uma história. Anda cá...», começou por dizer Mourinho ao jornalista antes de chamar D’Alessio para o seu lado. Já com a mão sobre o ombro do jovem jogador, o treinador avançou com a história.

«Ainda no verão, antes das crianças irem para a escola, estávamos a treinar e, lá fora, em Trigoria, estavam um monte de miúdos aos gritos porque queriam vir ver o treino. O D’Alessio já estava connosco e disse-me: “Eu quando tinha 7, 8, 9 anos também estava lá fora e também queria ver os treinos. Nenhum treinador me abriu a porta". Ficou muito feliz pelas crianças porque eu deixei-as entrar. Agora ele está a jogar na Roma, na Liga Europa, no Estádio Olímpico, diante de 50 ou 60 mil adeptos, com a família a ver. Quem estava cá? A mãe, o pai e a irmã. Eu não vou dizer nada, é ele que vai falar», atirou.

Mal acabou de falar, Mourinho deu um calduço em D’Alessio e disse-lhe, «fala», e saiu do plano de imagem.

Ora veja: