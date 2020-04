Um pouco por todo o mundo, os amantes de futebol têm aproveitado para rever jogos antigos. Vários canais de televisão têm, por exemplo, transmitido jogos de fases finais de Campeonatos da Europa e de Mundiais.



Na Argentina, um canal de televisão decidiu transmitir o percurso da albiceleste no Mundial 2014. A equipa orientada por Alejandro Sabella, lembre-se, só caiu na final frente à Alemanha, no prolongamento.



Após um canal argentino ter transmitido a meia-final frente à Holanda, Mascherano pediu à estação televisiva que parasse por aí com risos à mistura.