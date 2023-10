A derrota do Coritiba diante do Palmeiras de Abel Ferreira (0-2) ficou marcada por um lance que deixou os adeptos de boca aberta. Supostamente seria um lance estudado, daqueles que são ensaiados vezes sem conta nos treinos, mas algo correu definitivamente mal.

Foi numa saída de bola, um lance cada vez mais preparado pelas equipas técnicas, até pela pressão alta que os adversários exercem na zona de construção.

Ora, o Coritiba procurou inovar neste capítulo, com os centrais a simularem uma subida no terreno, para recuarem logo a seguir, ao mesmo tempo que o guarda-redes colocava a bola… fora de jogo, com um pontapé para a lateral.

Um lance que surpreendeu certamente o adversário, mas também a própria equipa e os adeptos do Coritiba.

Ora veja: