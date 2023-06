Ederson revelou esta quinta-feira alguns pormenores dos excessos na festa do Manchester City depois da conquista da Liga dos Campeões, entre os quais um em particular que envolve Rúben Dias. As atenções, durante a festa, estiveram centralizadas no extravagante Jack Grealish, mas o central português também deixou uma história para contar.

A verdade é que foi um dia especial e praticamente todos os jogadores cometeram excessos, mesmo aqueles que, normalmente, são os mais bem-comportados.

«Há alguns jogadores que não bebem, o Nathan Aké não bebe álcool, depois há outros que também não bebem, mas abriram uma exceção. O Rúben Dias foi um dos que abriu uma exceção, mas não deu certo para ele», começou por contar Ederson, integrado na seleção brasileira, já sem conseguir conter um sorriso largo.

Faltava o pormenor que levou o guarda-redes a rir ainda mais enquanto contava: «Bebeu dois shots e mandou tudo para fora. Por incrível que pareça foi tudo na bolsa da mãe do Jack Grealish», acrescentou logo de seguida.

O relato imperdível de Ederson: