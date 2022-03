O vídeo que vai ver em baixo mostra na perfeição a paixão de um homem pela sua equipa.

No campeonato estadual pauiense, o Flamengo-PI deslocou-se ao terreno do Altos e este foi o único adepto que esteve na bancada a apoiar a equipa visitante.

Um exemplo de dedicação à equipa, mesmo num cenário (no mínimo) duplamente: é que além das condições meteorológicas muito adversas, o Flamengo-PI foi a jogo já despromovido. Mas nada disso impediu este devoto adepto de marcar presença num jogo em que a equipa flamengista foi por... 7-1.

A FIFA não deixou passar o momento e partilhou-o nas redes sociais do organismo, contribuindo para que o momento desse a volta ao Mundo.

De referir que a gala FIFA The Best, que premeia os melhores do ano, tem um prémio destinado ao adepto do ano. Estará encontrado?

