Cristiano Ronaldo não marcou à Real Sociedade, mas nem por isso deixou de ouvir-se o famoso «SIIII» no Anoeta.

No encontro do conjunto basco frente ao Manchester United, da Liga Europa, a mascote da Real fez as delícias de alguns adeptos ao imitar, várias vezes, o festejo icónico do internacional português.

Ronaldo não marcou, refira-se, mas fez a assistência para o golo de Garnacho, o único do jogo.

Ora veja: