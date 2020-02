A vitória do Galatasaray em casa do Fenerbahce, por 3-1, foi histórica. O clube onde milita Radamel Falcao, antigo jogador do FC Porto, quebrou um jejum que já durava há 21 anos.

Apesar da vitória, não foi um jogo fácil para os adeptos do Galatasaray. Exemplo disso mesmo foi a reação fervorosa de uma família a um lance mal definido por Onyekuru. Uma cadeira partida, chinelos pelo ar e vários murros na parede são o resultado de uma má decisão do jogador nigeriano.

O momento insólito acabou por não passar em claro a Romelu Lukaku, avançado do Inter de Milão, que reagiu com vários emojis sorridentes.

O melhor é mesmo ver o vídeo: