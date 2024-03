Gareth Southgate falou, esta sexta-feira, sobre uma eventual mudança para o Manchester United. Na antevisão ao particular diante do Brasil, o selecionador britânico considerou as especulações «um desrespeito para Erik Ten Hag», atual técnico dos «red devils».

«Acho que respondi sempre a esta questão cada vez que faço conferências de imprensa. O meu foco está apenas no Campeonato da Europa, se assinasse um contrato antes do Euro2024 iam-me perguntar porque o fiz, se ainda tinha que me colocar à prova nesta competição.

Acima de tudo, eu sou selecionador de Inglaterra e o meu objetivo é vencer o Campeonato da Europa. Depois, acho que é uma falta de respeito para o treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, que exista qualquer tipo de especulação», referiu Gareth Southgate, que na semana passada explicou que a renovação de contrato com a Federação Inglesa de Futebol está, de momento, em «stand by».

Relativamente ao particular diante do Brasil, o selecionador inglês fala numa boa oportunidade para analisar alguns jogadores, face ao Euro 2024 que se aproxima, contra um adversário que a Inglaterra apenas por quatro ocasiões conseguiu vencer, em 26 jogos realizados entre as duas seleções.

«É uma oportunidade para deixarmos a nossa marca e criar história com estes jovens, vamos ser testados em todos os aspetos do nosso jogo, vai ser um grande desafio», concluiu Gareth Southgate.

O particular entre Inglaterra e Brasil acontece este sábado, às 19h, em Wembley.