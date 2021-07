O Wolverhampton divulgou a equipa técnica que vai acompanhar Bruno Lage na época 2021/22.

Há dias, o emblema da Premier League publicou uma fotografia na qual apareciam, além de Lage, Luís Nascimento (irmão do ex-treinador do Benfica), Alexandre Silva, Carlos Cachada e Jhony Conceição, mas só agora foi divulgada a estrutura completa da equipa, que conta ainda com Tony Roberts e Diogo Camacho.

Alexandre Silva (42 anos) foi designado como o primeiro adjunto do técnico de 45 anos. Além de ter estado com Bruno Lage nas equipas A e B do Benfica, trabalhou vários anos nas formações do Benfica e do Sporting.

Carlos Cachada, de 40 anos, é o preparador-físico. Cruzou-se com Lage no Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos, entre 2012 e 2014. Posteriormente, fez carreira em Inglaterra, no Middlesbrough e no Nottingham Forest. Foi no Middlesbrough, curiosamente, que apanhou um jogador fundamental no atual Wolverhampton: Adama Traoré.

O treinador de guarda-redes será Tony Roberts, que Bruno Lage conhece desde que trabalharam juntos no Swansea. Posteriormente, Roberts trabalhou na seleção do País de Gales, no Hebei FC (China) e no Birmingham.

Jhony Conceição é apresentado como «Head of coaching strategy» e tem também um longa ligação ao treinador português, com quem esteve no Al Ahli, no Sheffield Wednesday e no Swansea (como adjunto de Carvalhal) e, também, nas equipas principal e secundária do Benfica, onde trabalhou como analista.

Luís Nascimento (42 anos) que fez parte da formação do Benfica entre 2005 e 2019 e, posteriormente, foi adjunto de Carlos Carvalhal no Rio Ave durante a época 2019/20, será o «Senior professional development coach». Será a primeira vez que integra uma equipa técnica liderada por Bruno Lage e vai reencontrar Fábio Silva, que o apontou como o treinador que mais o fez crescer na formação.

O sétimo elemento da equipa técnica é Diogo Camacho, que será o «First-team analyst». Antes foi analista na equipa principal do Famalicão durante três épocas e vai desempenhar as mesmas funções agora sob a tutela de Bruno Lage. Com apenas 21 anos, é o elemento mais jovem da equipa técnica dos Wolves.