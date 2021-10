Noite de belos golos e uma grande surpresa na Taça da Liga inglesa. O Manchester City, vencedor das últimas quatro edições da prova, disse adeus à competição na quarta ronda.



Após um empate a zero frente ao West Ham (0-0), os Citizens falharam uma grande penalidade no desempate e os londrinos seguiram em frente na prova. João Cancelo entrou ao intervalo e marcou um dos castigos máximos, já depois de Phil Foden ter falhado.



No reduto do Prest North End, o Liverpool garantiu o triunfo com golos de Minamino (62m) e Origi (84m). O avançado belga apresentou uma candidatura ao Prémio Puskas com um belo golpe de escorpião, fazendo um chapéu ao guarda-redes contrário.

O Leicester, com Ricardo Pereira a sair do banco ao minuto 73 e Wanya Marçal como suplente não utilizado, empatou a dois golos (2-2) com o Brighton & Hove Albion e foi mais feliz nos penáltis, vencendo o desempate por 4-2.



O Tottenham de Nuno Espírito Santo bateu o Burnley fora de portas (0-1), com um golo solitário de Lucas Moura (68m), enquanto o Brentford venceu no terreno do Stoke City (1-2).