O Marselha foi punido com um jogo à porta fechada devido a problemas com os seus adeptos no encontro em outubro com o Paris Saint-Germain, da Liga francesa de futebol, divulgou o organizador da competição (LFP).



No encontro disputado a 24 de outubro ante o PSG, vários adeptos ligados ao emblema do sul de França tentaram entrar à força no Vélodrome já quando este decorria e as portas já estavam encerradas.

Dentro do recinto, vários objetos foram lançados para o relvado e um adepto chegou mesmo a invadir o campo para impedir uma jogada de Messi.

Em reunião da sua comissão disciplinar, a LFP aplicou ao Marselha um jogo à porta fechada, mas optou por não castigar o clube com a perda de pontos, possibilidade que chegou a ser considerada.



Lembre-se que esta não é a primeira vez que há incidentes com adeptos do Marselha, visto que aconteceram situações semelhantes nos jogos contra Nice, Angers e Galatasaray, este último da Liga Europa.