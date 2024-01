A seleção de Marrocos impôs a sua lei no Grupo F da CAN 2023, vencendo a Zâmbia na terceira jornada, esta quarta-feira, por 1-0.

Hakim Ziyech, capitão de equipa e atual jogador do Galatasaray, fez o único golo do jogo, aos 37 minutos.

A equipa marroquina venceu o grupo, somando sete pontos.

A Zâmbia terminou na terceira posição, mas, com apenas dois pontos, ficou sem possibilidades de passar aos oitavos de final.

O outro jogo do grupo, entre a República Democrática do Congo e a Tanzânia, acabou sem golos, o que serviu aos congoleses para terminar na segunda posição e passar aos oitavos de final, apenas com três pontos.

A Tanzânia terminou no último lugar, com dois pontos.

Diomande nos oitavos

Com os resultados desta última jornada, sorriu a anfitriã Costa do Marfim, do sportinguista Diomande, que garantiu um lugar nos oitavos de final como o quarto melhor dos terceiros classificados. Isso, apesar de já ter despedido o selecionador, Jean.Luis Gassett, devido aos maus desempenhos na prova.