Djamel Belmadi já não é selecionador da Argélia. O treinador que estava no cargo desde 2018 e que levou o país à conquista da CAN em 2019, foi despedido do cargo depois do fraco desempenho da equipa argelina nesta edição da prova.

A Argélia entrou na prova com um empate frente a Angola, depois somou mais um ponto com o Burquina Faso, mas acabou no último lugar do seu grupo após perder com a Mauritânia, que nunca tinha chegado aos oitavos de final.



Os adeptos argelinos reagiram mal a essa derrota, tendo mesmo tentado invadir o hotel da equipa na Costa do Marfim.

A direção da Federação Argelina de Futebol confirmou esta quarta-feira a saída do selecionador com efeito imediato

Belmadi esgotou o seu crédito de popularidade, depois de ser visto como uma espécie de ‘herói’ no país.

Já tinha falhado a qualificação para o Mundial de 2022 – apesar de ter começado o apuramento para o próximo campeonato do mundo com duas vitórias.

The Algeria FA announced Djamel Belmadi's departure .. by posting a screenshot of the tweets by Algerian FA president Walid Sadi announcing Belmadi's departure



What an absolute shitshow this FA is .. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Qp7IhAUJXJ — Algeria FC 🇩🇿🇵🇸 (@Algeria_FC) January 24, 2024