Prometia ser desigual, o duelo entre Senegal e Sudão do Sul, na primeira jornada da zona africana de apuramento para o campeonato do mundo de 2026.

O Senegal é o favorito no Grupo B, conta com algumas estrelas de alto nível, é 20º no ranking da FIFA, em contraponto com o adversário deste jogo, que está na posição 167.

O início do encontro confirmou essa ideia: aos cinco minutos, o Senegal já vencia por 2-0: Papa Matar Sarr inaugurou o marcador aos 30 segundos e Sadio Mané dobrou a vantagem da equipa da casa pouco depois. O avançado do Al Nassr assinalava assim a centésima internacionalização.

Pareciam indomáveis os ‘Leões de Teranga’, mas a verdade é que baixaram o ritmo e só voltaram a marcar em cima do intervalo, por Lamine Camara.

A segunda parte foi mais repousada, apesar de Sadio Mané ainda ter bisado, aos 56 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

O Senegal lidera o Grupo B com três pontos, a par da República Democrática do Congo.