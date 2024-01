A seleção angolana chegou à última jornada da fase de grupos da CAN 2023 em boa situação: liderança do Grupo D, com os mesmos pontos do Burquina Faso, precisamente o adversário do terceiro jogo.

Um empate até deve bastar para garantir o primeiro lugar, mas os ‘Palancas’ foram à procura de mais.

E Mabululu colocou a seleção angolana na frente com uma entrada de rompante, desviando o cruzamento de Fredy.