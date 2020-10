O Barcelona prolongou o arranque terrível na Liga espanhola ao empatar a uma bola frente ao Alavés, nos País Basco. A equipa de Koeman tarda em arrancar no campeonato e somou apenas dois pontos nos últimos 12 possíveis.



A verdade é que a primeira parte dos blaugranas foi paupérrima, cheia de erros e de más decisões. A primeira foi do aniversariante Fati que desperdiçou o 0-1 na cara de Pacheco. Apesar da oportunidade a abrir, o conjunto culé pareceu sempre instável na partida, permitindo saídas rápidas ao adversário. Numa dessas ocasiões, Edgar Méndez assustou Neto.

Pouco depois, o guarda-redes do Barça foi protagonista de um lance inacreditável que resultou no golo basco. Neto recebeu de Piqué, demorou muito tempo a afastar a bola e deixou que Rioja o desarmasse e inaugurasse o marcador.



Pior era difícil. Koeman introduziu Trincão, Pedri e Pjanic nos lugares de Dembélé, Lenglet e de Busquets. A equipa subiu claramente de produção e fez uma segunda parte de bom nível, criando situaçoes para vencer a partida.



A tarefa do Barcelona ficou mais fácil quando Jota foi expulso por acumulação de cartões. Praticamente no lance seguinte, Griezmann fez o empate com grande classe. O Barcelona criou duas mãos cheias de oportunidades, teve dois golos anulados (eram duas assistências de Trincão) e viu Pacheco agigantar-se na baliza do Alavés.



O conjunto de Machín teve Battaglia e sobretudo Tomás Tavares, lançado aos 58 minutos, em bom plano. O Barcelona continua a desperdiçar pontos e está a oito do líder Real Madrid. De resto, nenhuma equipa se sagrou campeã depois de somar oito pontos nas seis primeiras jornadas.



Pode ver os melhores lances da partida nos vídeos associados ao artigo.