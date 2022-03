Forçado a parar por sequelas da covid-19, Alphonso Davies voltou aos treinos em Säbaner Straße, centro treinos do Bayern Munique. Foi o próprio clube bávaro quem revelou imagens do regresso do canadiano aos relvados.



Lembre-se que o lateral-esquerdo apresentou «sinais de miocardite leve» dias após ter recuperado da covid-19 em meados de janeiro e esteve, desde então sem competir.