Missão cumprida. O Bayern Munique goleou o Hertha em Berlim e continua a quatro pontos do líder Leipzig, que na véspera vencera o Union Berlim.



Depois de uma primeira parte sem golos e algum equilíbrio, o segundo tempo foi todo do Bayern. Thomas Muller abriu as hostilidades aos 60 minutos, Robert Lewandowski fez o segundo golo de penálti (73), Thiago Alcântara fez o 3-0 (76) e Ivan Perisic fechou as contas com um golpe de cabeça e a colaboração do guarda-redes Rune Jarstein (84).



O resultado confirma a quarta vitória consecutiva do Bayern na Bundelisga e as melhorias evidenciadas desde a saída do treinador Niko Kovac.



O Hertha é 14º e está quatro pontos acima da linha de água.



FICHA DE JOGO DO HERTHA-BAYERN: 0-4