O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu fora de casa o Al-Feiha por 2-0 e somou a vigésima vitória consecutiva. Rúben Neves foi titular na equipa do treinador português.

Ao intervalo, nota para a saída por lesão de Vladimir Stojkovic, antigo guarda-redes do Sporting. O primeiro golo do jogo surgiu aos 86 minutos, com Ali Al Bulayhi a dar vantagem à equipa de Jorge Jesus. Já depois do Al-Feiha ter visto um golo ser anulado por fora de jogo, Mitrovic confirmou o triunfo do conjunto de Riade, de grande penalidade, no tempo de compensação.

Com este resultado, o Al Hilal continua líder isolado da Liga Saudita, com 53 pontos, mais 10 do que o Al Nassr, que tem menos um jogo realizado.

Destaque ainda para o Al-Raed, de André Moreira, que venceu o Abha por 4-3, com o golo da vitória a ser marcado ao minuto 90+7.