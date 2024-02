Ivan Rakitic, antigo jogador do Barcelona e do Sevilha, joga agora no Al-Shabab, de Vítor Pereira, e na Arábia Saudita, em declarações à Sport TV, deixou elogios e uma mensagem de apoio a João Neves, que perdeu recentemente a mãe.

«Teve uma má experiência, pobre. Primeiro dar-lhe muito ânimo a ele e à sua família, são momentos muito duros. Queremos dar um abraço do mundo do futebol. Ver um rapaz com tanta força mental, em momentos tão duros e que lhes pode passar por cima, fala muito da sua força mental e projeção. Estou convencido que o Benfica e o futebol português têm o futuro assegurado. Que desfrute. Oxalá o possamos voltar a ver a sorrir. As suas lágrimas depois do último jogo vimos todos, tocaram-nos a todos. Dói muito. Envio-lhe daqui um abraço muito grande.»