João Félix está de volta aos treinos do Atlético de Madrid.



Após ter falhado os dois últimos jogos dos colchoneros devido a uma lesão no tornozelo, o internacional português anunciou que está apto e poderá voltar às opções de Simeone já no jogo em Bilbau, no próximo domingo.



«De volta à ação», escreveu o jovem avançado nas redes sociais acompanhado de uma fotografia onde surge a realizar um exercício com bola e na qual também aparece Luis Suárez.