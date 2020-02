No duelo que valia a liderança da Bundesliga, Bayern Munique e Leipzig não saíram do nulo na Allianz Arena.



Os bávaros foram superiores na primeira metade e ameaçaram o golo por Lewandowski. Contudo, o jogo mudou na segunda parte. Sob o olhar atento de Mourinho, a equipa de Julian Nagelsmann subiu de nível na segunda metade e esteve perto de marcar por Werner.



Os campeões germânicos ainda viram o VAR anular-lhes uma grande penalidade. O árbitro assinalou a infração na área, mas após recurso à tecnologia descortinou uma ilegalidade no início do lance.



Classificação da Bundesliga



Mourinho esteve no estádio do Bayern Munique a ver o Leipzig, adversário do Tottenham nos «oitavos» da Liga dos Campeões.



Feitas as contas, o conjunto orientado por Hans-Dieter Flick segue no primeiro lugar com 43 pontos, mais um que o Leipzig.



Veja o resumo da partida no vídeo associado ao artigo.