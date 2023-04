O treinador do Bayern Munique, Thomas Tuchel, confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que Anthony Barry já integra a equipa técnica dos bávaros.

«Finalmente um bom treinador aqui. É claro que ele é o único responsável pelo resultado de amanhã [sábado]», brincou o treinador germânico na antevisão à visita ao Mainz.

Barry, que também é adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa, estava no Chelsea desde 2020. O Maisfutebol confirmou que o técnico vai continuar no staff da equipa das Quinas, tal como o selecionador já tinha afirmado.

Tuchel recordou que teve de fazer força nas últimas semanas para que Barry se mudasse para Munique.

«Estou muito feliz. Lutámos e esperámos muito tempo. Queríamos muito tê-lo», disse o técnico alemão, que já tinha trabalhado com o adjunto em Londres, antes de enumerar as qualidades do colega.

«É o pacote completo: personalidade, amor pelo jogo e pelo trabalho, paixão, qualidade e energia nos pequenos exercícios e também a transmiti-los aos jogadores. A qualidade das bolas paradas, nos treinos e nas apresentações, também estava num nível completamente novo para mim no Chelsea. Nunca tinha visto algo assim, é tão claro que fazia entender o que estávamos a fazer com os cantos e os livres. É a energia e a vontade de prestar atenção a cada detalhe do treino», frisou.

Refira-se que, de acordo com o The Athletic, o Bayern teve de pagar cerca de um milhão de euros ao Chelsea para poder contar com Anthony Barry.