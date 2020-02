O Sheffield United derrotou o Bournemouth com reviravolta (2-1) e subiu provisoriamente ao quinto lugar da Premier League.



Os «cherries» marcaram cedo aos 13 minutos. Calum Wilson aproveitou um ressalto na área contrária e bateu Henderson. No último suspiro da primeira parte os «blades» igualaram por Billy Sharp após uma jogada muito confusa na área do Bournemouth.



Ficha de jogo



A remontada do Sheffield chegou a quatro minutos dos noventa: Mousset fugiu na área e cruzou rasteiro para o desvio certeiro de Lundstram.



Com esta vitória o Sheffield United subiu ao quinto posto, ainda que tenha mais um jogo que o Tottenham. Por sua vez, o Bournemouth é 16.º com 26 pontos, dois acima da linha de água.



Classificação da Premier League