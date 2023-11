Pedro Caixinha está em alta, no Brasil, apesar de o Red Bull Bragantino ter perdido a mais recente partida no campeonato.

O técnico português voltou a ser distinguido com o prémio de melhor treinador do mês no Brasileirão, tal como já tinha acontecido em setembro. São dois meses seguidos a ganhar.

O Red Bull Bragantino está na luta pelo título na Série A brasileira: segue na terceira posição, com menos um ponto do que a dupla formada por Botafogo e Palmeiras.

O Botafogo tem a vantagem teórica de ter dois jogos em atraso, enquanto que a equipa de Pedro caixinha tem uma partida ainda a fazer para acertar calendário com o Palmeiras, de Abel Ferreira.

Curiosamente, Pedro Caixinha e Abel têm sido apontados nas últimas horas como os principais alvos do Botafogo para orientar a equipa na próxima época, a par do argentino Juan Pablo Vojvoda, atual treinador do Fortaleza.