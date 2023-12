O selecionador de futebol de Angola, o português Pedro Gonçalves, divulgou este domingo a lista de jogadores convocados para a fase final da CAN, a Taça das Nações Africanas, que vai decorrer na Costa do Marfim no início do próximo ano.

A lista inclui quatro atletas que jogam em Portugal: Kadú, guarda-redes do Oliveira do Hospital, o defesa Kialonda Gaspar e o médio Manuel Keliano, ambos do Estrela da Amadora, e ainda o médio Beni Mukendi, do Casa Pia.

Pedro Gonçalves chamou algumas estrelas que atuam na Europa, como os avançados Zito Luvumbo, do Cagliari, ou M’Bala Nzola, da Fiorentina, ambos de Itália, ou o médio Show, do Maccabi haifa, de Israel.

Pelo contrário, Ivan Cavaleiro, do Lille, não foi chamado, tal como Bastos Quissanga, agora no Botafogo, do Brasil.

A prova decorre entre os dias 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.