Um mês e meio depois, o APOEL voltou a perder na liga cipriota. A equipa de Ricardo Sá Pinto foi batida (2-1) na deslocação ao terreno do décimo classificado, o Ethnikos Achna.

Só houve golos na segunda parte, a formação da casa a marcar dois quase de seguida, pelo argentino Enzo Cabrera.

O avançado português Tomané ainda reduziu a desvantagem, logo a seguir, mas o APOEL não foi capaz de evitar a derrota.

Já na última jornada, Tomané tinha apontado o golo da vitória sobre o segundo classificado, o Anorthosis Famagusta.

Com este resultado, a equipa de Sá Pinto mantém a liderança, mas pode ver a vantagem reduzida para dois pontos.

Noutro jogo desta sexta-feira, o AEK Larnaca foi ao terreno do Nea Salamis vencer por 1-0, com um golo de perto do final.

O médio Miguelito foi titular na equipa da casa e o avançado Rafael Lopes na formação visitante.

O AEK subiu ao terceiro lugar, à condição, com 36 pontos. O Nea Salamis é oitavo, com 28.