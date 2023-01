O antigo futebolista do Manchester United, Dwight Yorke, revelou o conteúdo de uma conversa com Cristiano Ronaldo, durante uma estadia em Manchester no último verão, assumindo que o que ouviu do português era como que uma «bomba-relógio pronta a explodir».

Yorke, internacional pela seleção de Trinidad e Tobago, contou que Ronaldo partilhou com ele algumas frustrações que sentia em Inglaterra.

«Não costumo comentar sobre o Manchester United porque ainda sou um embaixador global e tenho uma relação fantástica com o clube. Mas o que o Cristiano fez, para mim, não é uma surpresa», afirmou o atual treinador dos australianos do Macarthur FC, em declarações ao The National, publicadas na sexta-feira.

«Tive uma conversa cara a cara com ele antes de vir para a Austrália, quando fiz observações durante dez dias no Manchester United, tendo acesso aos bastidores. Fui um sortudo por Ronaldo ter-me dado 30 minutos do seu tempo e falámos de forma profunda. Eu sabia que ali havia um indivíduo que não estava feliz com o que estava a acontecer no clube. Ele expressou isso de forma aberta e honesta. Estava claramente infeliz», referiu, dizendo que Ronaldo «sentiu que o clube não estava a progredir da forma que ele queria e exigiu certas coisas do novo técnico [ndr: Erik ten Hag]».

«Eu senti que se isso não acontecesse, então haveria algo que nós eventualmente veríamos. Então quando isso tudo saltou cá para fora, eu já sabia que era uma bomba-relógio pronta a explodir», disse, em alusão ao conteúdo da entrevista de Cristiano Ronaldo com Piers Morgan.

Ronaldo e o Manchester terminaram a ligação em novembro de 2022 e o português acabou por rumar ao Al Nassr, da Arábia Saudita.