Enzo Fernández já está a caminho de Londres para reforçar o Chelsea.

O empresário do médio argentino, Uriel Pérez, partilhou nas redes sociais uma fotografia com o jogador, dentro do avião, tendo até publicado o símbolo do clube londrino.

Entretanto, Enzo também recorreu ao Instagram para se despedir do Benfica e frisou que vai levar os encarnados «no coração».

O jogador de 22 anos deixa a Luz ao fim de pouco mais de seis meses e é reforço do Chelsea por 121 milhões de euros.