O campeão Celtic fechou o campeonato com uma goleada por 6-0 na receção ao Motherwell.



Os católicos marcaram três golos em cada parte. O japonês Kyogo Furuhashi assinou um bis com golos aos 21 e 44 minutos enquanto pelo meio Turnbull inscreveu o seu nome na lista dos marcadores.



Na segunda parte o Celtic chegou ao 4-0 por intermédio de Jota. O extremo, que está cedido pelo Benfica ao emblema escocês, aproveitou uma má receção de Maeda para rematar de pé esquerdo para o seu 13.º golo da temporada.



Georgios Giakoumakis saltou do banco aos 62 minutos e ainda foi a tempo de assinar um bis, fixando o resultado final em 6-0.



Jota termina assim a temporada com 13 golos e 14 assistências. Veremos se regressa ao Benfica ou se o Celtic exerce a opção de compra de que detém sobre o internacional sub-21 português.



O golo de Jota: