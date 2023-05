Os ministérios da Igualdade Racial da República Federativa do Brasil e da Igualdade do Reino da Espanha publicaram um comunicado conjunto a pedir «ações concretas e efetivas» contra ataques racistas, a propósito do caso de Vinícius Júnior.

Na nota, o organismo expressou «condenação mais forte e absoluta ao racismo no desporto e à violência que ele gera». «Atitudes racistas, sexistas e fascistas dentro e fora dos campos de futebol são intoleráveis ​​em democracia», lê-se.

Brasil e Espanha manifestam ainda «solidariedade incondicional» para com Vinícius e pedem «políticas públicas efetivas que enfrentem o racismo de forma enfática».

Refira-se que Vinícius, jogador do Real Madrid, tem sido alvo de racismo diversas vezes esta temporada, a última das quais no domingo, na derrota dos merengues em casa do Valência.