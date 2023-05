Às escuras.

As luzes que habitualmente iluminam a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foram apagadas nesta segunda-feira, em solidariedade com Vinícius Júnior.

O internacional brasileiro, jogador do Real Madrid, foi (novamente) alvo de insultos racistas, no jogo dos merengues frente ao Valência e têm sido várias as vozes a condenar a situação.

Agora, numa ação conjunta entre o Núcleo de Desporto e Fé do Santuário, a Confederação Brasileira de Futebol e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, aquela que é uma das Sete Maravilhas do Mundo ficou às escuras durante uma hora.

Os promotores da iniciativa dizem que a mesma pretende ser « símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade com o jogador e com todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro».