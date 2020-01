Zidane conquistou a Supertaça espanhola, o primeiro título desde que regressou ao comando técnico do Real Madrid. Depois do triunfo frente ao Atlético de Madrid nas grandes penalidades, Florentino Pérez elogiou o técnico francês.



«Zidane tem uma relação de amor com o Real Madrid. Decidiu descansar um ano e agora voltou com energias renovadas. É uma bênção do céu tê-lo connosco», referiu o presidente dos merengues.



Zizou, de 47 anos, venceu todas as nove finais que disputou como treinador principal.



