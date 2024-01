Hugo Mallo, atual jogador do Internacional, está a ser acusado de abuso sexual antes do jogo entre o Espanhol e o Celta de Vigo. A notícia está a ser avançada pelo AS.

Segundo o jornal espanhol, tudo terá acontecido a 24 de abril de 2019 no relvado do Estádio do Espanhol, após o habitual cumprimento entre os jogadores.

«Quando Hugo Mallo chegou às mascotes, deu a mão ao periquito como costuma fazer, mas quando chegou à dona Ana, que naquele momento fazia o papel da periquita, colocou as mãos por baixo do fato e tocou-lhe no peito», pode ler-se na queixa.

O antigo capitão do Celta vai a julgamento no dia 11 de julho por um alegado crime sexual. Hugo Mallo pode ser condenado a uma multa de 24 meses.