Pablo Maffeo, jogador do Maiorca, desativou a conta na rede social X e limitou os comentários nas publicações no perfil do Instagram, após receber insultos e ameaças por parte de adeptos do Real Madrid.

Os comentários negativos surgiram após a derrota do último fim de semana na final da Taça do Rei e recordam o episódio em que o lateral-direito do Maiorca esteve envolvido, na 19.ª jornada do campeonato espanhol, diante do Real Madrid, quando chamou «chorão» a Vinicius Júnior.

De resto, o próximo jogo do Maiorca é mesmo diante dos «merengues», no próximo sábado.