Não é a primeira vez que Pablo Maffeo, lateral espanhol do Maiorca, com ascendência argentina e que já esteve ligado ao Manchester City, se pega com Vinicius Júnior, internacional brasileiro do Real Madrid.

Esta quarta-feira, perto do fim da primeira parte do duelo entre as duas equipas, para 19ª jornada da liga espanhola, Maffeo teve um gesto polémico, insinuando que Vinícius era «chorão».

O curioso é que este duelo particular já tem aquecido outros jogos entre Real Madrid e Maiorca e os dois jogadores até se tinham abraçado pouco antes.

Os colegas acabaram por os separar. O incidente não foi grave, mas ficou registado.

Pablo Maffeo provoking Vinicius Jr in the box 🇦🇷🇧🇷pic.twitter.com/0HvSgaJ3JC — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 3, 2024