Lionel Messi regressou a Barcelona após ter representado a Argentina nos dois jogos da qualificação para o Mundial 2022 e foi, pela primeira vez, confrontado com as declarações do antigo representante do colega Antoine Griezmann. Éric Olhats culpa o argentino pela falta de rendimento do francês, acusando-o de ser «imperador e monarca».



Questionado pelos jornalistas, Messi explodiu. «Estou um pouco cansado de ser o culpado de tudo no clube», limitou-se a dizer, na chegada à Cidade Condal.