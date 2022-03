Depois de ter tido participação importante na vitória do Atlético de Madrid em Vallecas, João Félix foi tema nas conferências de imprensa de Koke e de Simeone. O capitão dos colchoneros, autor do golo do triunfo frente ao Rayo, falou sobre o futuro do internacional português.



«Félix tem contrato com o Atlético de Madrid. Onde vai estar? Esperemos que esteja aqui. Não é fácil um jogador adaptar-se ao Atlético, mas já foi demonstrando o que vale em determinadas fases da época passada e agora está a ter um grande rendimento», referiu, citado pelo AS.



Por sua vez, «El Cholo» negou que o jovem avançado tenha ficado irritado quando foi substituído por Luis Suárez aos 64 minutos.



«Não acho que tenha saído irritado. Estava a fazer um esforço grande e os seus companheiros, como Correa e Suárez, estavam com uma grande vontade de ajudar», disse o argentino.



Recorde a assistência de Félix para o golo do Atlético [IMAGENS ELEVEN SPORTS].