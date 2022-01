Depois de bater o Barcelona, o Athletic Bilbao vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final da Taça do Rei de Espanha, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.



O jogo entre os Leões de San Mamés e os merengues vai realizar-se no País Basco num jogo que será uma reedição da final da Supertaça espanhola. No fim de semana passada lembre-se que o líder da Liga espanhola triunfou ante a equipa de Marcelino García Toral por 2-0.



Por sua vez, o Betis de William Carvalho e Rui Silva vai defrontar a Real Sociedad, também no País Basco enquanto o Valência de Guedes, Hélder Costa e Thierry recebe o Cádiz.



Por último, o Rayo Vallecano de Bebé mede forças com o Maiorca.



Os jogos vão disputar-se nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, ora veja o quadro completo dos quartos de final:



Athletic Bilbao-Real Madrid

Rayo Vallecano-Maiorca

Valência-Cádiz

Real Sociedad-Betis