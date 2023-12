Toni Kroos participou num programa da Real Madrid TV, no qual respondeu a várias perguntas enviadas pelos adeptos.

Uma delas: quem foi o melhor jogador com quem jogaste? O médio alemão não hesitou a apontar o nome do internacional português: «Cristiano Ronaldo».

Na sessão de perguntas para respostas breves, Kroos foi tão direto como quando atua no meio-campo do Real Madrid.

O estádio onde gosta de jogar como visitante é o do Borussia Dortmund, dentro de dez anos espera estar a desfrutar da vida com a família, o melhor amigo que tem no futebol, pelo que o ajudou no início da carreira, é Miroslav Klose e um sonho que ainda não cumpriu é ver um jogo da NBA nos Estados Unidos.

Hesitação? Só q uando lhe perguntaram o que seria na vida se não fosse futebolista. «Não sei. Ainda bem que não tive de descobrir, já que tive a sorte de assinar o meu primeiro contrato profissional logo aos 16 anos. Seria algo ligado ao desporto, mas não sei», afirmou.

Surpreendente, a resposta em relação a qual era o seu som favorito. «O som que se ouve nos dardos quando se faz 180, quando alguém faz três vezes o triplo 20».

Toni Kroos. Um fã de Cristiano Ronaldo e de… dardos.