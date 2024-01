Atlético de Madrid e Rayo Vallecano entraram em campo separados por 20 pontos na classificação.

O jogo, no entanto, não refletiu essa distância, antes pelo contrário; o Rayo Vallecano dividiu o jogo, discutiu o resultado e só perdeu, por 2-1, com um frango do seu guarda-redes bem perto do final. E Dimitrievsky até tinha feito uma bela exibição.

Diego Simeone voltou a apostar no moçambicano Reinildo Mandava, a fazer apenas o seu terceiro jogo da época, quase um ano depois da grave lesão no joelho.

E foi ele que inaugurou o marcador, aos 35 minutos, chegando mais alto para emendar um livre bem batido por Riquelme.

O Rayo Vallecano, no entanto, empatou pouco depois, com um golaço de Álvaro García, num remate à entrada da área, aproveitando o espaço que a defesa da casa lhe deu.

A segunda parte teve um Rayo atrevido, à procura da vitória. Até rematou mais do que o Atlético, mas foi pouco eficaz.

Perto do fim, Depay colocou a bola na baliza, depois de um grande passe de Pablo Barrios – que promete ser o novo maestro ‘colchonero’ – mas o lance foi anulado por um fora de jogo milimétrico.

E quando já toda a gente esperava o empate, Depay marcou mesmo, após um passe inteligente de Griezmann. O neerlandês foi rápido a atacar a bola e surpreendeu Dimitrievsky.

O triunfo deixa o Atlético com 47 pontos, a par do Barcelona na terceira posição. Está a sete pontos do Real Madrid, que é segundo, com um jogo a menos. E na próxima jornada há dérbi, com a visita ao Santiago Bernabéu!

O Rayo Vallecano é 13º, com 24.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)