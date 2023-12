Sevilha e Villarreal continuam abaixo das expetativas na liga espanhola. As duas equipas começaram a época com altas expetativas, mas os resultados tardam em aparecer, em especial para a equipa andaluz.

O Sevilha até fez uma boa primeira parte, desperdiçando várias ocasiões para marcar.

O Villarreal, em fase de reconstrução com o regresso do técnico Marcelino García Toral, andou perdido nesse período.

Os golos apareceram perto do fim, com o Sevilha a adiantar-se no marcador aos 74 minutos num lance fabricado por suplentes: marcou Kike Salas, emendando um grande cruzamento de Pedrosa.

Só que a alegria do público da casa durou pouco: dois minutos depois, José Luis Morales empatou a partida, mostrando que continua a ser um perigo à solta, aos 36 anos.

Sétimo golo nos últimos quatro jogos, implacável desde que o Villarreal mudou de treinador.

E o jogo esteve quase a ser um filme de terror para o Sevilha, já que Morales deu o lugar a Brereton e o substituto fugiu a toda a gente para fazer o que seria o 2-1, aos 90+6.

A intervenção do VAR, no entanto, levou a que o golo fosse anulado, por falta do avançado.

Um ponto para cada lado, deixando as duas equipas ainda na segunda metade da tabela, longe dos seus objetivos.