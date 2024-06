O Marselha está perto de fechar o próximo treinador e não vai ser Sérgio Conceição: o emblema francês anunciou esta segunda-feira que tem um princípio de acordo com Roberto De Zerbi.

«O clube está neste momento a trabalhar com todos os intervenientes para formalizar a chegada do treinador italiano, bem como da sua equipa, ao banco do Marselha e preparar a sua chegada a Marselha nos próximos dias», lê-se no comunicado do conjunto francês.

De Zerbi, de 45 anos, ficou livre no mercado depois de duas temporadas ao serviço do Brighton. Antes da Premier League, passou por Shakhtar, Sassuolo, Benevento, Palermo, Foggia Calcio e Darfo Boario.

O Marselha, recorde-se, estava sem treinador desde a saída de Jean-Louis Gasset. Sérgio Conceição era a prioridade de Pablo Longoria, tal como o Maisfutebol noticiou, mas o presidente do clube francês não conseguiu convencer o antigo treinador do FC Porto.