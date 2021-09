O Monaco continua em franca recuperação na Ligue 1. Este domingo, os monegascos venceram com reviravolta em casa do Clermont (3-1) e aproximaram-se dos lugares europeus.



Com Gelson Martins de início, o emblema do Principado teve um início de partida desastroso e aos sete minutos já estava a perder por 1-0 - marcou Bayo. Pouco depois, o Clermont reclamou um penálti de Sidibé, mas o árbitro mandou jogar. Minutos depois, o juiz Benoît Millot foi junto da linha lateral e informou os dois treinadores que não tinha comunicação com o VAR.



Alheio às falhas tecnológicas, o Monaco igualou a contenda aos 26 minutos. Caio Henrique assistiu Ben Yedder que após driblar o guarda-redes contrário, atirou para o fundo da baliza.



No arranque da segunda parte a formação de Nico Kovac alcançou a reviravolta no marcador por Kevin Volland. Foi já sem Gelson em campo, substituído aos 69 minutos, que o Monaco chegou ao golo da tranquilidade por Diop.



No outro jogo deste domingo, Ricardo Mangas e Fransérgio foram titulares no empate do Bordéus na receção ao Rennes. O conjunto «girondino» esteve em desvantagem desde os 56 minutos - marcou Laborde -, mas conseguiu o empate aos 88 minutos graças a um tento de Mexer.



O Angers empatou em casa do Troyes (1-1) e perdeu o lugar no pódio. O Nantes perdeu em casa do Reims enquanto o Metz bateu o Brest fora de portas.