A futebolista Linda Caicedo causou preocupação no treino de quinta-feira da seleção colombiana, em Sidney, na Austrália.

A jogadora de 18 anos, que alinha no Real Madrid, realizava a habitual corrida de aquecimento quando sentiu dores e levou a mão ao peito, antes de se deitar no relvado e ser rapidamente assistida pelas companheiras e pela equipa médica.

Apesar do susto, depois de se ausentar durante alguns minutos, a atacante retomou o treino e até foi vista a trabalhar com bola.

Linda Caicedo, recorde-se, foi diagnosticada com cancro nos ovários com 15 anos e esteve vários meses afastada dos relvados. Na última terça-feira, a jogadora colombiana marcou no triunfo sobre a Coreia do Sul (2-0) e chegou a um registo notável: em menos de um ano, marcou no Mundial sub-17, no Mundial sub-20 e, agora, no escalão sénior.