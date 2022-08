O médio Gustavo Scarpa é uma das figuras do Palmeiras e atribui parte do sucesso ao trabalho com o treinador Abel Ferreira. O jogador de 28 anos destacou o conhecimento tático do português e explicou aquilo que o diferencia dos técnicos brasileiros.

«A equipa técnica do Abel é muito unida. Eles são um em cinco e falam a mesma coisa, fica muito fácil de aprendermos. Cada um cuida de uma parte específica: um cuida da bola parada ofensiva, outro da defensiva... é a valorização da questão tática», começou por dizer no programa «Bem, Amigos!», da SporTV.

«[Dos técnicos com quem trabalhei] o Abel foi o treinador que mais valorizou a questão tática. Os outros treinadores brasileiros têm uma coisa mais voltada para a questão técnica. Tipo: 'fica com a bola'. Mas fico com a bola como? Com o Abel, isso é muito mais explicado e mostrado. No pós-jogo, ele [Abel] diz: 'Scarpa, pedi isto e fizeste isto'. Ele mostra. De um modo geral, explica isso para todos», acrescentou.

Apesar do sucesso no Verdão, Scarpa está em final de contrato e já assinou um pré-acordo com os ingleses do Nottingham Forest.